Consip | Lotti davanti al gup Forleo | “Non sapevo dell’indagine Non potevo riferire a

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si è fatto interrogare per ripetere ciò che ha detto più volte: “Nona Luigi Marroni ciò che noned escludo categoricamente di aver parlato con lui dell’inchiesta”. Ciò che non sapeva sarebbe l’indagine in corso sulla Centrale acquisti della pubblica amministrazione. Si è espresso in questi termini Lucaascoltato dal gup di Roma, Clementina. Il braccio destro di Matteo Renzi è comparso all’udienza preliminare sul caso. L’ex ministro dello Sport, che ha reso dichiarazioni spontanee ed è stato interrogato dal pm Mario Palazzi, è accusato di favoreggiamento perché avrebbe rivelato all’allora amministratore delegato della società di appalti pubblici, Luigi Marroni, dell’inchiesta in corso su. “Escludo udo categoricamente” di averne parlato con con Marroni, “nel nostro incontro del 3 agosto ...

