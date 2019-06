VIDEO Guinea-Magascar 2-2 | highlights | gol e sintesi Coppa d’Africa | pareggio pirotecnico

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019)e Madagascar hanno pareggiato per 2-2 nel match valido per lad'Africa 2019. Gli Elefanti Nazionali sono passati in vantaggio con Kaba al 6′, gli Scorpioni hanno ribaltato la contesa a inizio della ripresa con Anicet e Andria ma poi al 66′ è arrivata la rete del 2-2 definitivo di Kamano su calcio di rigore. Di seguito ilcon i gol, glie ladi-Madagascar 2-2.-MADAGASCAR 2-2:

