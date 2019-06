Vita di James Il bambino che amava Totti

ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) Meglio il pallone che García Márquez La prima cosa che si racconta diRodríguez è il suo terrore per le 432 pagine del capolavoro di Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine. Quando a scuola gliene assegnarono la lettura, il suo padrigno, Juan Carlos Restrepo, un ingegnere, corse in libreria a prenderne una copia e gliela mise fra le mani.domandò se dovesse sorbirselo proprio tutto, con gli allenamenti che invece lo aspettavano. L’ingegnere annuì. Tutto. Lo insospettiva solo il fatto che dalla stanza diprovenissero rumori più simili al sottofondo di una playstation che allo sfoglio di qualche centinaio di pagine. Lo racconta Nelson Fredy Padilla nella prima pagina di “su vida. Historia de un héreo y de un país”, la biografia del calciatore colombiano uscita quattro anni fa sul mercato latinoamericano. In epigrafe una frase dello scrittore portoghese José ...

napolista : Vita di #JamesRodriguez. Il bambino che amava #Totti L’infanzia del numero 10 che Ancelotti desidera per il #Napoli… - LorenzoHidden : Un pilota aggressivo come lo era James Hunt,col regolamento odierno,sarebbe stato squalificato a vita Si può,si dev… - BindaYay : Crosswalk the Musical in Paris - Les Misérables - #LateLateLondon -