Motocross | GP Germania MXGP 2019 | il calendario del fine settimana Programma | orari | tv

Motocross - GP Germania 2019 : Tony Cairoli ancora in dubbio - sarà grande sfida Gajser – Herlings? : Il Mondiale di Motocross 2019 non accinge a fermarsi e stiamo per assistere al terzo weekend di competizioni di fila sul tracciato del Teutschenthal, valido per il GP di Germania. Lo scorso GP di Lettonia ha rappresentato un vero punto di svolta per la lotta per il titolo tra lo sloveno Tim Gajser e il nostro Tony Cairoli, dopo che in gara-2 il siciliano è atterrato malamente sul proprio braccio destro in seguito a una brutta caduta e le sue ...

Motocross - come sta Tony Cairoli dopo l’infortunio? Spalla lussata - GP di Germania a rischio. “Ma io non voglio mollare” : Durissimo fine settimana per Tony Cairoli. La stella azzurra dell’MXGP, già presentatosi in condizioni fisiche precarie, a causa di un problema alla schiena causato dall’uscita di scena ad Orlyonok settimana scorsa, ha gareggiato, dovendo fare i conti con uno stato febbricitante. Nonostante questo è arrivato un eccellente terzo posto in gara-1. Poi nella seconda manche una brutta caduta e la lussazione della Spalla. come sta Cairoli dopo ...