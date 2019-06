Torino | respinta la sorveglianza speciale per due giovani che combatterono l’Isis in

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Non sono socialmente pericolosi. Per questo non ci sarà nessunaa carico di due militanti italiani partiti per il Nord della Siria per combattere al fianco delle milizie curde contro. Lo ha deciso il Tribunale dinei confronti di Davide Grasso e Fabrizio Maniero. Stamattina i giudici della sezione Misure di prevenzione hanno depositato il decreto con cui vienela richiesta formulata dalla Procura torinese su istanza della digos della Questura. Per altre tre persone, Maria Edgarda Marcucci, Paolo Andolina e Jacopo Bindi, sono necessari degli approfondimenti. Solidarietà nei loro confronti era stata espressa dal fumettista Zerocalcare, dal regista Davide Ferrario e dai molti altri intellettuali. Lo scorso 3 dicembre il sostituto procuratore Manuela Pedrotta aveva chiesto al Tribunale di applicare lanei confronti di questi ...

