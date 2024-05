The Mandalorian & Grogu - Sigourney Weaver in trattative per un ruolo nel film

(Di sabato 11 maggio 2024)è inper partecipare, in unnon definito, a The, nuovodi Star Wars, in uscita nel 2026, con al centro i personaggi di Din Djarin e, introdotti nella serie Disney Plus, The, creata da Jon Favreau, anche regista di questo, nel 2019. Non sono al momento noti altri dettagli sul, né tantomeno sulla partecipazione di, icona del cinema pop nei panni di Ripley, protagonista della saga di Alien: si sa solamente che il lungometraggio rappresenterà il ritorno in sala del franchise di Star Wars dopo più di 5 anni; dal 2019, infatti, il mondo della Galassia lontana lontana ha visto ...

La regina in carica del Comic-Con e superstar della fantascienza per eccellenza, Sigourney Weaver , potrebbe prepararsi a conquistare un altro franchise interstellare. Come confermato da Variety, infatti, è in trattative per unirsi al cast del film ...

Sigourney Weaver in trattative per entrare nel cast di The Mandalorian & Grogu! - Sigourney Weaver in trattative per entrare nel cast di The mandalorian & grogu! - Sigourney Weaver è in trattative per entrare nel cast di The mandalorian & grogu, il prossimo film di Star Wars!

Da Avatar a Star Wars: Sigourney Weaver nel cast di The Mandalorian & Grogu - Da Avatar a Star Wars: Sigourney Weaver nel cast di The mandalorian & grogu - L'attrice di Aliens e Avatar: La via dell'acqua debutterà nel mondo di Star Wars grazie al nuovo film di The mandalorian.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu, Sigourney Weaver è in trattative per unirsi al cast - Star Wars: The mandalorian & grogu, Sigourney Weaver è in trattative per unirsi al cast - Buone notizie dal tanto atteso film su Din e grogu! L'insider Jeff Snider e The Hollywood Reporter, hanno infatti rivelato che Sigourney Weaver ...