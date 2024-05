Internazionali d’Italia 2024 - Djokovic colpito da una borraccia in test - mentre firmava autografi

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma – Novakda unaal Foro Italico. Il serbo, numero 1 del mondo, dopo aver battuto il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, per 6-3, 6-1 al secondo turno si è fermato a firmareprima di rientrare negli spogliatoi.si apprestava a firmare il cappellino di un tifoso,è stato centrato allaa dallapiovuta dagli spalti. SkySport spiega che il campione serbo sanguinante allaa è stato accompagnato in infermeria per ricevere le cure dei sanitari. Secondo l’emittentein seguito ha fatto rientro negli spogliatoi con un cerotto ina. Da alcuni video diffusi sui social, appare chiaro che si sia trattato di un ...

Questa ancora non si era vista. Una borraccia che centra la testa di un tennista mentre firma autografi. E’ successo a Novak Djokovic , numero 1 al mondo, adesso, nelle disavventure in un torneo internazionale di tennis… Sui social già è ...

Djokovic ok dopo l'incidente, si allena alle 13 al Foro Italico - djokovic ok dopo l'incidente, si allena alle 13 al Foro Italico - Novak djokovic sta bene e si allenerà alle 13 al Foro Italico. Dopo la borraccia che lo ha colpito in testa, caduta accidentalmente dallo zaino di un tifoso che si era sporto per cercare di salutare ...

Internazionale BNL di Roma: paura per Djokovic colpito da una borraccia. Le condizioni dell’atleta - Internazionale BNL di Roma: paura per djokovic colpito da una borraccia. Le condizioni dell’atleta - Grande preoccupazione ieri per l'incidente a Novak djokovic che dopo il match con il francese Moutet, ha subito una contusione alla testa dovuta ad una caduta, ...

Internazionali di tennis, Djokovic colpito in testa da una borraccia - Internazionali di tennis, djokovic colpito in testa da una borraccia - Brutto episodio al Foro Italico di Roma, dove il campione serbo Novak djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia caduta dagli spalti mentre usciva dal campo centrale, dopo aver vinto la sua ...