Wafa - ' decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia'

(Di sabato 11 maggio 2024) "di, fra cui un giornalista, sua moglie e suo figlio, sono statie altri sono rimasti feriti" in incursioni aeree israeliane inpunti delladi Gaza, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa palestinese. Secondo, che cita fonti locali, il cronista Bahaa Okasha e i suoi familiari sono morti in casa sua loro nel campo di Jabalia, nel nord. Altre vittime nel centro della città di Gaza, dove è stata colpita l'abitazione della famiglia Siam. Dieci morti ad Al-Zawaida, nel centro della, dov'è stata colpita la casa della famiglia Al-Khatib. Bombardamenti, infine, nell'area di Rafah.

