MotoGp Le Mans 2024 | qualifiche live dalle 10 50 Sprint Race in diretta alle 15 10

(Di sabato 11 maggio 2024) Le, 11 maggio- Insul circuito di Leè ancora battaglia tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo della Ducati Pramac è stato il più veloce nelle libere ieri del Gp di Francia, con Pecco che in sella alla Ducati ufficiale lo ha marcato stretto a pochi centesimi. Gli appuntamenti di oggi per la classe regina sono10 le ultime prove libere,10.50 le15.10 la. Migliori tempi della Practice: 1. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'30"388 2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'30"533 3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1'30"575 4. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'30"657 5. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'30"683 6. Jack Miller (Aus) Ktm 1'30"699 7. Aleix Espargaro ...

