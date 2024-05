Salvini - altra stoccata al Milan | ho sofferto E su Pioli…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo la battuta tagliente dei giorni scorsi, nella quale si era 'candidato' come nuovo allenatore del, o in alternativa calciatore, vista la scarsa qualità delle prestazioni della rosa (a suo dire), Matteotorna a parlare delin vista della sfida della 36ª Giornata di Serie A che vedrà i rossoneri opposti al Cagliari. "? Quest'anno è stata dura. Pioli? Non rispondo. Dico solo: speriamo di tornare a vincere presto, c'è stata sofferenza in questa stagione", ha dichiarato il Ministronel corso del tour al Salone del Libro di Torino. Ancora una critica espressa da, grande tifoso rossonero, che si augura che il suotorni presto alla vittoria, con o (soprattutto, a quanto pare) senza Pioli.