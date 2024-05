Torino-Verona - Juric | Gara difficile Zapata probabilmente non ci sar - Buongiorno da valutare

(Di sabato 11 maggio 2024) Ivan, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il: “Ci aspetta unacomplicata contro una squadra non ancora salva e con grande entusiasmo. Noi siamo reduci da una buona prestazione e, anche se siamo in pochi, non dobbiamo mollare niente ma proveremo a fare del nostro meglio. Il nono posto è una grande occasione“.ha poi parlato della sua situazione contrattuale: “Non ho nessun senso di colpa perché non ho visto gente che ha mollato. Non so se in futuro rifarò una stagione andando a scadenza né so cosa accadrà, ma quando firmi un contratto devi impegnarti ed essere convinto al 100%. Fino ad oggi ciò non è accaduto quindi non penso di aver sbagliato. Non ho rinnovato perché non ero convinto totalmente. Alla fine si tratta ...

