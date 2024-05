Padovan | Inter - omaggi finiti Partita seria voluta dalle altre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 11 maggio 2024) Lo 0-5 di Frosinone-continua naturalmente a far parlare, non tanto per quanto riguarda i nerazzurri in sé, ma più per quanto riguarda la lotta salvezza. Come commenta Giancarloa Sky Sport. GIUDICE – L’è, di fatto, la squadra giudice ormai della lotta salvezza. Nelle ultime quattro di campionato, infatti, in calendario i nerazzurri hanno avuto proprio il Sassuolo, il Frosinone ieri e, all’ultima giornata, il Verona. E proprio di questo si parla negli ultimi giorni, specialmente per quanto riguarda la sconfitta a Reggio Emilia e la vittoria per 0-5 di ieri proprio contro i ciociari. Tanti commenti e, naturalmente, tante polemiche per chi deve cercare il marcio a ogni costo.tra Sassuolo e Frosinone: il commento diPROVA DA RISCATTARE – Tra i commenti anche quello di ...