Cristiano Iovino - prima dell’aggressione a Milano era avvenuta una rissa in discoteca con Fedez | la ricostruzione del Corriere della Sera

(Di sabato 11 maggio 2024) Nella notte tra il 21 e il 22 aprile,è stato vittima di un’aggressione mentre si trovava in via Marco Ulpio Traiano, nella periferia di. Il personal trainer, prontamente soccorso dal personale del 118, si rifiutò di commentare l’accaduto limitandosi a smentire l’aggressione, che sarebbe stata perpetrata da sei uomini giunti a bordo di un van. Dalle indaginiProcura di, però, sono emersi ulteriori dettagli in grado di far luce sulla vicenda. Stando a quanto riportato da Il, quella notte– presunto flirt di Ilary Blasi che prossimamente potrebbe salire sul banco dei testimoni nel processo di divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti – sarebbe stato coinvolto in unacon il rapper ...

La notte del 22 aprile scorso Cristiano Iovino , il personal trainer del caffè con Ilary Blasi, viene picchiato in strada a Milano. Indaga la Procura di Milano, che ipotizza un agguato su commissione: prima la rissa in discoteca per una ...

In via Traiano, vicino a Citylife a Milano, otto o nove persone scendono da un van e picchiano un uomo. Si tratta proprio di Cristiano Iovino . Quando arriva l’ambulanza il personal trainer rifiuta il trasporto in ospedale. Ai carabinieri dice di ...

Fedez, dietro la rissa con Cristiano Iovino ci sarebbe una ragazza - Fedez, dietro la rissa con cristiano iovino ci sarebbe una ragazza - Tra processi in tribunali romani e tatuaggi che celebrano i nuovi inizi, sembra che Fedez abbia trovato il tempo anche per essere coinvolto in una rissa. Da quando è stata resa pubblica la fine del su ...

Cristiano Iovino, a briga com Fedez e o ataque: “Derrotado pelos ultras do AC Milan” - cristiano iovino, a briga com Fedez e o ataque: “Derrotado pelos ultras do AC Milan” - Dalla rissa con Fedez in un locale, fino all'aggressione subita a Milano. I dettagli su quanto accaduto a cristiano iovino.

Cristiano Iovino, le combat avec Fedez et l'attaque : "Battu par les ultras de l'AC Milan" - cristiano iovino, le combat avec Fedez et l'attaque : "Battu par les ultras de l'AC Milan" - Dalla rissa con Fedez in un locale, fino all'aggressione subita a Milano. I dettagli su quanto accaduto a cristiano iovino.