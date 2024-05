Savignano torna protagonista

(Di sabato 11 maggio 2024) Badminton: lo sport a scuola. Anche quest’anno l’Istituto Superiore ’Marie Curie’ dialla Fase Regionale Campionati Sportivi Studenteschi, non si è fatta trovare impreparata. Presso la palestra di Bagnarola di Cesenatico si sono svolti i Campionati Scolastici Regionali di Badminton. La squadra femminile composta da Vittoria Campedelli, Alice Rossi, Elisa Berardi e Lucia Bertozzi, nella categoria Allieve si è aggiudicata anche per quest’anno il primo posto, bissando il risultato del 2022. Dice Tina Galassi docente referente del Gruppo Sportivo di Badminton: "Un risultato di grande soddisfazione, che premia impegno e maturità verso una disciplina nota a pochi che tuttavia in ambito scolastico è ben praticata esaltando cooperazione e abilità tra i nostri studenti. Un lavoro frutto di collaborazione tra i docenti di Scienze Motorie dell’Istituto che hanno visto ...

Taglio del nastro nei vicoli del centro storico di Savignano con una vera e propria festa per l’inaugurazione della riqualificazione di una delle parti più pregiate della città: Vicolo Montesi, Vicolo del Voltone, via Zanotti e via Guidoni, tutti ...

