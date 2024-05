La stagione della Blu Basket termina ai quarti | la Fortitudo vince a Treviglio e chiude la serie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 11 maggio 2024). La Bluperde gara3 con Bologna ed è fuori dai playoff. Lapassa all’overtime (63-64) dopo una gara condotta dalla Gruppo Mascio per 39 minuti. Nonostante una difesa solida da parteformazione di Valli e un Pacher in crescendo (18), i bolognesi non mollano mai e con Bolpin (15) e Conti piazzano l’allungo decisivo. Valli per gara3 sceglie un quintetto inedito con Harris in regia, Miaschi, Pollone, Pacher e Barbante. Da parte opposta Caja ripropone Fantinelli, Bolpin, Aradori, Freeman e Ogden. Ottimo approccioBluin avvio di gara. Tanta fisicità e pochi canestri nei primi minuti: la prima bomba del match è di Miaschi con Ogden che mette il piazzato (3-2 al 4?). Barbante segna la tripla che vale l’8-2 e il coach ospite è costretto a chiamare ...