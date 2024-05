Prima la lite con Fedez in un locale - poi il violento pestaggio | c’è un indagato per l’aggressione a Cristiano Iovino Cosa sappiamo

(Di sabato 11 maggio 2024) Erano state raccontate come due storie divise. Da una parte una presunta rissa “tra pugni e bicchieri che volano” trae 6-7 ragazzi, smentita dall’amico in compagnia del rapper, l’ex tronista di Uomini e Donne, Jack Vanore, avvenuta in unnella notte tra il 21 e il 22 aprile. Dall’altra ilai danni di, personal trainer dei vip, entrato nelle cronache di gossip per aver preso il famoso caffè in compagnia di Ilary Blasi, picchiato mentre stava tornando a casa nella stessa notte in zona Portello-City Life, a Milano, da diversi uomini scesi da un van. Oggi, però, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere le due storie sembrerebbero legate a doppio filo. A metterle in relazione le due storie sono stati gli investigatori: le risultanze ...

La notte del 22 aprile scorso Cristiano Iovino , il personal trainer del caffè con Ilary Blasi, viene picchiato in strada a Milano. Indaga la Procura di Milano, che ipotizza un agguato su commissione: prima la rissa in discoteca per una ...

Cristiano Iovino, the fight with Fedez and the attack: "Beaten by the AC Milan ultras" - Cristiano Iovino, the fight with fedez and the attack: "Beaten by the AC Milan ultras" - Dalla rissa con fedez in un locale, fino all'aggressione subita a Milano. I dettagli su quanto accaduto a Cristiano Iovino.

Cristiano Iovino, a briga com Fedez e o ataque: “Derrotado pelos ultras do AC Milan” - Cristiano Iovino, a briga com fedez e o ataque: “Derrotado pelos ultras do AC Milan” - Dalla rissa con fedez in un locale, fino all'aggressione subita a Milano. I dettagli su quanto accaduto a Cristiano Iovino.

Fedez, rissa con Iovino prima del pestaggio: i dettagli del caso - fedez, rissa con Iovino prima del pestaggio: i dettagli del caso - Cristiano Iovino coinvolto in una rissa con fedez prima del pestaggio subito lo scorso 22 aprile: il caso spiegato bene ...