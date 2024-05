WhatsApp renderà più comoda la modifica di immagini e video su Android

Secondo molti osservatori la foto di Kate Middleton con i figli non sarebbe l'unica ad essere stata modificata. Negli archivi dei Royals ci sarebbero altre immagini passata dalla mano di Photoshop, in una di queste c'è anche la Regina Elisabetta ...

Simboli nazisti sono stati scoperti in una scuola media della Valle d'Aosta. Una svastica disegnata sulla lavagna, ma non solo. Sono circolate anche immagini modificate di insegnanti vestiti come Hitler. Il gesto è costato l' annulla mento della gita ...

OpenAI ha lanciato nuovi strumenti per l'editing delle illustrazioni, accessibili dal popolare chatbot dell'azienda: ecco come usarli

La Ferrari prova a Fiorano i nuovi "sprayguard" per limitare gli spruzzi in caso di pioggia - La Ferrari prova a Fiorano i nuovi "sprayguard" per limitare gli spruzzi in caso di pioggia - Le ruote della F1-75 sono state quasi interamente carenate: così la Federazione prova a migliorare la visibilità dei piloti in caso di pista bagnata ...

Stability AI lancia Stable Artisan per generare immagini e video - Stability AI lancia Stable Artisan per generare immagini e video - Stability AI ha lanciato Stable Artisan, per generare immagini e video direttamente su Discord come Midjourney.

Caloziocorte, costringe un ragazzo sul treno a compiere atti sessuali: agente della Polfer arresta un 24enne - Caloziocorte, costringe un ragazzo sul treno a compiere atti sessuali: agente della Polfer arresta un 24enne - Il presunto maniaco riconosciuto nella metropolitana di Milano, aveva fatto perdere le proprie tracce. A bordo del convoglio si era seduto a fianco di un 17enne abbassandosi i pantaloni ...