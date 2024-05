The Mandalorian & Grogu | Sigourney Weaver in trattative per entrare nel cast del film

(Di sabato 11 maggio 2024) La regina in carica del Comic-Con e superstar della fantascienza per eccellenza,, potrebbe prepararsi a conquistare un altro franchise interstellare. Come confermato da Variety, infatti, è inper unirsi aldeldi Star Wars, The. All’inizio di quest’anno, Lucasha annunciato lo spin-off indipendente con Pedro Pascal nei panni dello stoico cacciatore di taglie noto come The(o Djarin per i fan più veterani della saga) e la sua disarmante e affascinante controparte marionetta(o, come viene comunemente chiamato, Baby Joda). Creata da Jon Favreau per Disney+, la serie segue la strana coppia mentre attraversa la galassia ...

Sigourney Weaver in trattative per entrare nel cast di The Mandalorian & Grogu! - sigourney weaver in trattative per entrare nel cast di The Mandalorian & Grogu! - sigourney weaver è in trattative per entrare nel cast di The Mandalorian & Grogu, il prossimo film di Star Wars!

Da Avatar a Star Wars: Sigourney Weaver nel cast di The Mandalorian & Grogu - Da Avatar a Star Wars: sigourney weaver nel cast di The Mandalorian & Grogu - L'attrice di Aliens e Avatar: La via dell'acqua debutterà nel mondo di Star Wars grazie al nuovo film di The Mandalorian.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu, Sigourney Weaver è in trattative per unirsi al cast - Star Wars: The Mandalorian & Grogu, sigourney weaver è in trattative per unirsi al cast - Buone notizie dal tanto atteso film su Din e Grogu! L'insider Jeff Snider e The Hollywood Reporter, hanno infatti rivelato che sigourney weaver ...