La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria

(Di sabato 11 maggio 2024) Laè stata posta in. Il provvedimento di 13 pagine è stato depositato ieri sera in cancelleria dal Tribunale di Bologna. La giudice delegata è Alessandra Mirabelli, subentrata a Maurizio Atzori che si è astenuto. I commissari straordinari sono Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Giancluca Giorgi. La, che occupa poco più di 200 dipendenti, è la società produttrice del gruppo La: le sue quote sono di proprietà di LaGlobal Management Uk, la società di diritto inglese che controlla il marchio.

