Tassi di occupazione e inflazione saranno legati agli shock dell’offerta di credito

(Di sabato 11 maggio 2024) Settimana che si chiude in modo decisamente positivo per il mercato azionario, soprattutto per le big caps il cui indice – FTSE MIB – è cresciuto del 3,1%. Leggermente minore la performance dei titoli del segmento Star, il cui indice – FTSE ITALIA STAR – è cresciuto del 2,4%. Al palo invece le small caps, che tipicamente tendono a meglio performare in una fase di calo dei, il cui indice FTSE ITALIA GROWTH è cresciuto dello 0,5%. Settimana che ha visto gli investitori intenti a ricalibrare i portafogli dopo i numerosi dati delle ultime due settimane. Sorprendenti quelli dell’Europa: il PIL del 1 trimestre dell’anno cresce dello 0,3% (il quarto trimestre del 2023 era stato pari a zero), mentre l’di aprile si è mantenuta invariata al 2,4% rispetto a marzo. Riteniamo che i dati sostengano una flessione di 25 bp dei ...