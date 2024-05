alta tensione , tra Italia e Russia , sul caso Ariston . L’ambasciatore della Federazione Russa in Italia è stato convocato oggi alla Farnesina s, su indicazione del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per fare chiarezza sulla ...

Mosca è in crisi nello spazio. E guarda verso la Cina - mosca è in crisi nello spazio. E guarda verso la Cina - Le difficoltà incontrate da mosca nella gestione di Glonass rendono necessario la ricerca di un sostegno da parte dell'alleato asiatico, ...

Il New York Times: “Mosca costruisce strutture per testate nucleari in Bielorussia”. E Medvedev evoca il conflitto atomico - Il New York Times: “mosca costruisce strutture per testate nucleari in Bielorussia”. E Medvedev evoca il conflitto atomico - Il numero due del Consiglio di sicurezza del Cremlino su tutte le furie per l’autorizzazione data dalla Gran Bretagna agli ucraini di usare armi inglesi in territorio russo. Intensificati gli attacchi ...

Così il Cremlino riscrive la realtà (e la sinistra ci casca) - Così il Cremlino riscrive la realtà (e la sinistra ci casca) - La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina; anzi, la Russia ha già vinto la guerra in Ucraina La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina; anzi, la Russia ha già vinto la guerra in Ucraina. Su questo ...