Sinner salterà il Roland Garros al minimo segno di peggioramento Gazzetta

(Di sabato 11 maggio 2024) Jannik, il tennista numero 1 italiano, si trova da ieri al J Medical per recuperare dall’infortunio all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma. Secondo quanto scrive ladello Sport, dopo i primi esami filtra ottimismo. Jannik punta al, ma alsegnale negativopotrebbe saltare anche quello.al J Medical, dal team filtra ottimismo Scrive la: In questi giorni nel centro medico della Juventus,svolgerà alcuni test e inizierà, sotto controllo degli specialisti, anche le cure fisioterapiche e la preparazione atletica. Sembra che dagli esami sia risultato un problema di natura traumatica e non ci sarebbero cause congenite o sintomo di altre patologie. ...

