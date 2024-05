Excelsior Rotterdam-Heracles Almelo domenica 12 maggio 2024 ore 14 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Van de Looi schaamde zich voor nederlaag tegen RKC: "Echt verrast en verbijsterd" - Van de Looi schaamde zich voor nederlaag tegen RKC: "Echt verrast en verbijsterd" - Er was voldoende gespreksstof deze week in almelo na de beschamende thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk (0-5). Ondanks het echec in eigen huis heeft Heracles nog alles in eigen hand om handhaving in de ...

Na 'ongezellige week' krijgt Heracles nieuwe kans om eredivisie-ticket veilig te stellen: "We moeten reageren" - Na 'ongezellige week' krijgt Heracles nieuwe kans om eredivisie-ticket veilig te stellen: "We moeten reageren" - Er was voldoende gespreksstof deze week in almelo na de beschamende thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk (0-5). Ondanks het echec in eigen huis heeft Heracles nog alles in eigen hand om handhaving in de ...

Chef nacompetitie Dijkhuizen: "Dit is ook waar je hoofdcoach voor geworden bent" - Chef nacompetitie Dijkhuizen: "Dit is ook waar je hoofdcoach voor geworden bent" - Hij maakte het al mee als (assistent)-trainer bij NAC, FC Utrecht en een paar keer met excelsior. Op amateurniveau ook nog met Montfoort en VV De Meeren. excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen is de ...