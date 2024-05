Fondazione Vassallo | la favola di Capaci - Rocco e Il regno dei Popoli di Dario Vassallo

Tempo di lettura: 2 minutiLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario Vassallo , ha svolto un ruolo di primo piano alla 730ª edizione della Fiera San Giorgio, evento storico di primaria importanza per l’economia, ...

Dalla Puglia, il Presidente Dario VASSALLO : “Dobbiamo preservare la nostra identità culturale, non possiamo più svilirla. La realizzazione del Parco di Gravina rappresenterà un unicum nazionale. Nuovo impulso all’economia e attrattività ...

Fondazione Vassallo: la favola di Capaci, “Rocco e il regno dei polpi” di Dario Vassallo presentato nelle scuole - fondazione vassallo: la favola di Capaci, “Rocco e il regno dei polpi” di Dario vassallo presentato nelle scuole - Il Presidente della fondazione Dario vassallo: “Unione tra lettura, educazione civica e legalità, la Favola di Capaci nei cuori dei giovani di Acerra e Casalnuovo” ...

Quindici i gruppi a sfidarsi per conquistare l’ambìto Paliotto - Quindici i gruppi a sfidarsi per conquistare l’ambìto Paliotto - In Palio vi saranno i Drappi, uno destinato al miglior Gruppo Sbandieratori ed un altro ai Musici, dipinti entrambi da studenti del Liceo Artistico “Benedetto Alfieri: Giorgio vassallo è l’autore del ...

Il regista del docufilm su Vassallo a Lauro per la proiezione di “Quello che resta” - Il regista del docufilm su vassallo a Lauro per la proiezione di “Quello che resta” - LAURO- Il docufilm sulla storia del sindaco “Pescatore” Angelo vassallo, ucciso da una mano rimasta ancora ignota, ha aperto ieri mattina la rassegna organizzata dal Comune di Lauro “In Prima Linea”, ...