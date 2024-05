FOTO Benevento - gli alunni del ‘Guacci’ protagonisti allInternational Music Competition a Bracigliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo per il Liceoale G. Guacci diche si è distinto alla VII edizione dell’ “International– Francesco Cardaropoli” svoltosi l’8 e il 9 maggio presso il Palazzo De Simone diin provincia di Salerno. La manifestazione ha l’intento di sviluppare l’incontro tra i giovani e laa, in un clima di scambio culturale e di crescita formativa. Gli allievi del liceo beneventano si sono esibiti nelle categorie Solisti (Canto, Pianoforte, Flauto e Chitarra) ea da camera (Duo di chitarra e violino) conseguendo risultati brillanti e il plauso delle commissioni che si sono complimentate con i docenti e gli allievi per l’alto livello delle performanceali e per la ...