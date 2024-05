Aurora boreale in Italia dopo la tempesta solare - le spettacolari immagini da Nord a Sud del Paese

Lo spettacolo dell'Aurora Boreale colora anche i cieli dell'Italia - Lo spettacolo dell'Aurora boreale colora anche i cieli dell'italia - Una forte tempesta solare ha colpito la terra: si tratta della prima tempesta geomagnetica "estrema" (di livello 5 su una scala di 5) e non succedeva dal 2003 ...

Tempesta solare in corso, cosa sta succedendo Dall'aurora boreale ai rischi per le comunicazioni - Tempesta solare in corso, cosa sta succedendo Dall'aurora boreale ai rischi per le comunicazioni - Una forte tempesta solare geomagnetica è in corso da questa notte. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha inizialmente valutato la ...

Aurora boreale, il cielo si tinge di viola e di rosa per la tempesta solare: vista anche a Roma - Aurora boreale, il cielo si tinge di viola e di rosa per la tempesta solare: vista anche a Roma - Lo spettacolo dell'anomala aurora boreale ha colorato i cieli di Roma. Nella notte tra il 10 e l'11 maggio, i cieli di diverse regioni di italia hanno assunto le sfumature di viola e di ...