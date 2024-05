Atalanta-Roma - al Gewiss lo ‘spareggio’ Champions | probabili formazioni e dove vedere la partita

(Di sabato 11 maggio 2024) Bergamo, 11 maggio 2024 – Domani sera l’vuole mettere in cassaforte il primo importante obiettivo stagionale. Alle 20.45 alStadium, come sempre sold out, arriva laper una sorta di spareggio per il quinto posto. Nerazzurri e giallorossi sono appaiati a 60 punti, all’andata hanno fatto 1-1 all’Olimpico, e la Dea ha unada recuperare il 2 giugno, a campionato finito, contro la Fiorentina. Bergamaschi che dopo questo scontro avranno quindi a disposizione 9 punti possibili, contro i 6 punti possibili per i capitolini. Premessa per spiegare che laè costretta solo a vincere, perché un pareggio renderebbe favorita l’avendo poi unain più a disposizione. In caso di successo della squadra di Gasperini invece il discorso ...

