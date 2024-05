Andare per i luoghi dell’editoria Tutta la storia del libro - in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) Con l’avvento dei libri digitali e delle vendite online sempre più su larga scala è come se la divina fisicità dei libri – delle loro copertine, delle loro legature, della qualità della loro carta, di quei titoli che si avventano contro i tuoi occhi – avesse fatto un passo indietro nella nostra coscienza diffusa. I libri restano libri beninteso, da toccare e da assaporare tattilmente, ma è come se andasse via via nascondendosi la ragnatela difisici sottostanti la loroeditoriale. Le librerie innanzitutto, e lo dice uno che prova un senso di colpa nel non frequentarle come un tempo, ma gli stessi e imponenti edifici che hanno fatto da fortezze editoriali della nostraculturale nonché i caffè dove un tempo facevano mucchio a Torino o a Firenze gli scrittori che stavano cercando un loro destino. Chi meglio di Roberto ...