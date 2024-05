LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | Alex Marquez comanda nelle FP - Bagnaia pimpante

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Si stanno comportando bene questa mattina anche le Aprilia, terzo Vinales e quarto Espargarò. 10.32 Acosta fa un buon primo settore, ma non rischia nella seconda parte, si stanno migliorando anchee Bastianini. 10.30 Mancano dieci minuti al termine di questa seconda sessione di libere, si sta migliorando Nakagami. 10.28 Anchesta girando con gomme usate, la media all’anteriore e la soft al posteriore. 10.26 Rientrano ora in pistae Miller. 10.24 Adesso tutti stanno lavorando sul passo, prima di fare un ultimo time attack nella parte finale della sessione. 10.22 Vinales sale in terza posizione e in questo momento è l’unico che sta girando insieme a Bezzecchi. 10.20 Caduta proprio per! ...

Nel giorno della festa dei lavoratori Fiorello apre la puntata di Viva Rai2 con un appello sentito: “'1° Maggio, più lavori e più diritti'. Io a questo titolo faccio un'aggiunta: più sicurezza! Adesso è completo. Mai come mai in quest'ultimo ...

Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia forte offensiva nella regione di Kharkiv. LIVE - Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia forte offensiva nella regione di Kharkiv. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia forte offensiva nella regione di Kharkiv. LIVE ...

Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia”. LIVE - Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia”. LIVE ...

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Como in serie A, Ascoli in C! Diretta gol live score, oggi 10 maggio 2024 - RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Como in serie A, Ascoli in C! diretta gol live score, oggi 10 maggio 2024 - Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score della 38^ giornata, si gioca in contemporanea la sera di venerdì 10 maggio con gli ultimi verdetti.