Tiro a segno - Coppa del Mondo Baku II 2024 | nella pistola automatica vince Li Yuehon - 15° Massimo Spinella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) La seconda gara dellada 25 metri maschile della tappa dideldiin corso a, in Azerbaigian, vede la vittoria del cinese Lig. In ottica ranking olimpico, con due pass a disposizione,Spi, 15°, fa meglio dell’ucraino Maksym Horodynets, 19°, ma entrambi vedono scappare via in classifica il ceco Matej Rampula, oggi quinto. Con due pass a disposizione agli Europei, ed ancora 3500 punti potenziali in palio per il ranking, la corsa verso Parigiè quasi giunta alla conclusione. Passando alla cronaca odierna, la finale viene vinta dal cinese Lig, che al termine dei 40 colpi regolamentari ...