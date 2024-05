Acquisti online - 1 giovane su 3 ha subito truffe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Sono 12,7 milioni di italiani, il 21,6% dei cittadini, che hannoalmeno una truffa nel settore deglisul web, e addirittura unsu 3 (il 33,1% nella fascia di età 25-34 anni) è caduto nelle trappole dello shopping. Lo afferma Consumerismo No Profit, dopo il via libera all'emendamento al Ddl Cybersicurezza, a firma della deputata Letizia Giorgianni (Fdi), che introduce il reato di "truffa" nel nostro ordinamento. "Mentre altri tipi di crimini risultano in calo in Italia, gli illeciti commessi attraverso sistemi informatici appaiono in controtendenza e registrano incrementi a due cifre, +20% solo nel 2023. - spiega Consumerismo - Un fenomeno quello dellenel comparto delle vendite sul web che genera perdite globali stimate in oltre 48 miliardi ...