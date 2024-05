Ultime Notizie Roma del 11-05-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tragedia Noto in provincia di Siracusa dove una bimba di 10 mesi morta Probabilmente dopo aver ingerito candeggina la piccola è stata trasferita immediatamente in ospedale ma per lei ormai era troppo tardi le dinamiche di quanto accaduto sono ancora poche chiare Per questo la procura ha aperto un’inchiesta interrogato i familiari che sono sotto shock la bimba Potrebbe essere caduta dentro un secchio pieno di candeggina Ma si tratta al momento solo di una ipotesi scontri tra polizia manifestanti a Venezia dove i centri sociali del Nord Est sono scesi in piazza contro la riunione del G7 della Giustizia in città sono arrivati dal Veneto e dalle vicine regioni circa 200 dimostranti Alcuni di loro sventolavano bandiere della Palestina il corteo ha cercato di avvicinarsi alla ...