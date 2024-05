Debutto record per Il Regno del Pianeta delle Scimmie supera gli altri film della saga

Colpaccio per A24 che segna il record di incassi per un debutto con il discusso film di Alex Garland , Civil War, Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero scende in seconda posizione. Il provocatorio thriller distopico del regista Alex Garland , Civil War, ...

AGI - Primo 'big Saturday' del 2024 per l' Atletica leggera italiana. Marcell Jacobs a Jacksonville in Florida per l'atteso debutto stagionale sui 100 metri; il lunghista Mattia Furlani a Suzhou in Cina per la seconda tappa della Diamond League; ...

Hit parade, subito in vetta Capo Plaza - Hit parade, subito in vetta Capo Plaza - Dopo un esordio da record su Spotify con il miglior debutto in Italia nel 2024 e l'ingresso al secondo posto della classifica Global della piattaforma, Ferite, il nuovo album di Capo Plaza, entra dire ...

Europei atletica 2024, la lunghista Ivana Spanovic sarà in gara a Roma - Europei atletica 2024, la lunghista Ivana Spanovic sarà in gara a Roma - Dopo lo svedese Armand Duplantis, l’olandese Femke Bol, i norvegesi Karsten Warholm e Jakob Ingebrigtsen e la britannica Keely Hodgkinson, un’altra stella ...

North West 200: Glenn Irwin record! 9 vittorie consecutive in SBK - North West 200: Glenn Irwin record! 9 vittorie consecutive in SBK - Il nordirlandese eguaglia il record di Joey Dunlop e di Michael Rutter, centrando la nona vittoria consecutiva in SBK al Triangle battendo all'ultimo giro un fortissimo Todd. Honda in gara soltando co ...