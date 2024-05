Enrico Mentana verso la Nove? La replica di Alessandro Araimo

(Di sabato 11 maggio 2024) Il canaleè ormai baluardo di molti volti della TV italiana. E se il primo a fare “rumore” è stato Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, poco dopo è toccato ad Amadeus, conduttore di punta della Rai, valutare un passaggio proprio a Warner Bros Discovery Italia.potrebbe essere il prossimo? Stando alladi, amministratore delegato, non ci sono trattative a riguardo.alla? La verità diNo,non è tra i nuovi volti chesta arruolando per cambiare il proprio assetto e puntare sempre di più a un intrattenimento di qualità. Dopo quanto accaduto con ...

Primo/a nipote per Enrico Mentana : la secondogenita Alice, avuta con Letizia Lorenzini Delmilani, ha infatti reso il giornalista nonno per la prima volta. Ad annunciarlo, pur senza svelare il sesso del bebè, lo stesso Mentana , con un post ...

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Niente Nove per Mentana : Araimo smentisce contatti e boccia il canale all news. | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie

Crozza/Mentana: "Prima di me sotto Telelombardia, ora all'8% nonostante Padre Brown" - Crozza/mentana: "Prima di me sotto Telelombardia, ora all'8% nonostante Padre Brown" - (LaPresse) Nella nuova puntata di 'Fratelli di Crozza' - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Maurizio ...

Enrico Mentana verso il Nove Le parole dell'ad di Warner Bros Discovery non lasciano dubbi - enrico mentana verso il Nove Le parole dell'ad di Warner Bros Discovery non lasciano dubbi - enrico mentana verso il Nove L'emigrazione dei conduttori e giornalisti televisivi verso il nuovo canale continua: ad aprire le danze ci ha pensato Fabio Fazio che, seguito da ...

Meloni-Schlein, sfida a «Porta a Porta». Vespa: «Io imparziale Elly da qui esce sempre contenta» - Meloni-Schlein, sfida a «Porta a Porta». Vespa: «Io imparziale Elly da qui esce sempre contenta» - Il confronto in Rai il 23 maggio dopo una lunga trattativa tra gli staff della premier e della segretaria del Pd. L'obiettivo comunicativo Polarizzare ...