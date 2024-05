Ancelotti era antropologicamente estraneo a Napoli e a De Laurentiis

(Di sabato 11 maggio 2024) (tratto dal Corriere del Mezzogiormo) «Aurelio, sei sicuro?». Era il 10 dicembre 2019, ilsi era appena qualificato per gli ottavi di Champions. Al ristorante dell’Hotel Vesuvio c’erano Carloe il presidente delche gli stava comunicando l’esonero. C’era stato l’ammutinamento. Soprattutto, erano venuti al pettine tutti i nodi che il tecnico gli aveva prospettato. Lo spogliatoio era fortemente sarrita e i leader si sentivano intoccabili., che tutto è tranne che un lamentoso, aveva trovato la soluzione: Zlatan Ibrahimovic. L’accordo era fatto, nelle conference call con Zlatan e Mino Raiola, Desembrava molto contento. Ma poi non se la sentì. Meglio tenersi Insigne e Mertens chee Ibra. In qualche modo sapeva gestirli, nuotava nella ...

