Formia Futuro Rifiuti Zero | assenza controllo analogo - l’attacco della consigliera Imma Arnone

Roma , 8 apr. (Adnkronos) – “Una nube nera copre i cieli di Roma sud da questa mattina presto: ancora un incendio in una discarica abusiva manda in fumo pneumatici e rifiuti di ogni tipo. Ci rivolgiamo con una interrogazione ai ministri ...

Controlli incrociati di Amia: beccati (e multati) tre furbetti dei rifiuti - Controlli incrociati di Amia: beccati (e multati) tre furbetti dei rifiuti - Tre sanzioni in 37 minuti. È il bilancio dell’attività di controllo svolta ieri in via Brandimarte, in Zai, dall’ispettore di zona di Amia affiancato da ...

Sona: TARI calmierata con il recupero crediti sugli evasori - Sona: TARI calmierata con il recupero crediti sugli evasori - A Sona, l’incremento della TARI, previsto per tutta la Provincia di Verona, sarà in buona parte compensato dall’azione di recupero crediti messa in campo ...

Nomine e incarichi all’ Ato, la risposta alle richieste di Palazzo di Governo - Nomine e incarichi all’ Ato, la risposta alle richieste di Palazzo di Governo - Nessuna inconferibilita' per il presidente di Irpinia rifiuti Zero Fausto Picone e nessuna incompatibilità con il congiunto sindaco ...