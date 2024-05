Napoli - interesse per Hancko | trattativa compless - ecco l’alternativa

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilsta preparando la prossima stagione con l’obiettivo di rafforzare la propria squadra per competere al massimo livello. Uno dei reparti che richiede maggiori attenzioni è la difesa, che ha mostrato fragilità durante la stagione in corso.sembra essere un’opzione allettante, ma la mancanza di qualificazione alla Champions League potrebbe complicare la. L'articolo

Vigliotti: “La notizia del recupero di Dendoncker è clamorosa, uno che può spostare gli equilibri della partita Napoli-Bologna (scherza ndr.). Anche in Premier ha giocato pochissimo quest’anno, il suo prestito ha lasciato davvero molte perplessità. ...

“Aurelio De Laurentiis ha confermato la sua stima, datata, nei confronti di Gian Piero Gasperini. Senza romanzare o appellarsi all’endorsement, a una narrazione in qualche modo ispirata alla necessità di voltare pagina al volo dopo un anno ...

Luciano Spalletti , ct della nazionale italiana, analizza la stagione del Napoli : troppi cambi di allenatore penalizzano la squadra. Luciano Spalletti , commissario tecnico della nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli , ha parlato della ...

Napoli, interesse per Hancko: trattativa complessa, ecco l’alternativa - napoli, interesse per Hancko: trattativa complessa, ecco l’alternativa - Il napoli ha puntato i riflettori su Hancko ma la trattativa risulta molto difficile per il club azzurro: ecco cosa sappiamo ...

Napoli, Farioli vicino all’Ajax: niente da fare per gli azzurri - napoli, Farioli vicino all’Ajax: niente da fare per gli azzurri - Francesco Farioli, allenatore attualmente legato al Nizza, potrebbe presto approdare sulla panchina dell’ Ajax, nonostante i precedenti accostamenti al napoli. Il club olandese sta valutando le ...

GdS – Per il centrocampo piace sempre Sudakov. La richiesta alta dello Shakhtar però frena la trattativa - GdS – Per il centrocampo piace sempre Sudakov. La richiesta alta dello Shakhtar però frena la trattativa - L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante il centrocampo del napoli per la prossima stagione.