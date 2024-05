Come ha fatto l’aurora boreale ad arrivare in Italia | può tornare molto presto

Ben prima dell'invasione russa in Ucraina risuonava l'allarme dell'influenza e spionaggio di Mosca. Così tutte le cancellerie occidentali si sono messe al lavoro per contrastare e contenere i danni delle interferenze russe nella nostra politica e ...

sono i nuovi eroi per la cura dei capelli , riescono in poco tempo a trasformare le ciocche in fili di seta, luminosi e soffici. Ve li presentiamo

Bonus zanzariere 2024 , ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti . Il Bonus zanzariere del 2024 è concepito per promuovere l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa ...

Fagiolo: Opinioni Di Professionisti Della Nutrizione, Rischi Per La Salute E Altro Ancora - Fagiolo: Opinioni Di Professionisti Della Nutrizione, Rischi Per La Salute E Altro Ancora - Faith Seke: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. PhD, Agronomy and Crop Science (ongoing), Master's degree, Food Science and Technology · 1 years of experience · South Afr ...

Se vogliamo aumentare le imprese femminili, cambiamo la cultura - Se vogliamo aumentare le imprese femminili, cambiamo la cultura - Cambiare lo sguardo sulle donne è una premessa imprescindibile anche per incrementare il numero delle imprenditrici: nel 2023 sono diminuite al 22,2% per cento ...

Come mettere mani (e testa) nel grande disagio dei giovani - come mettere mani (e testa) nel grande disagio dei giovani - Ansia, stress, depressione, fragilità sono alcuni dei disagi che attanagliano le nuove generazioni. Che fare Rispondono due progetti di Fondazione Cariplo, sulla salute mentale dei minori e in sosteg ...