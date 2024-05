Star Wars | Sigourney Weaver in trattative per unirsi al film di The Mandalorian e Grogu

Sigourney Weaver in trattative per entrare nel cast di The Mandalorian & Grogu! - Sigourney weaver in trattative per entrare nel cast di The mandalorian & Grogu! - Sigourney weaver è in trattative per entrare nel cast di The mandalorian & Grogu, il prossimo film di Star Wars!

Da Avatar a Star Wars: Sigourney Weaver nel cast di The Mandalorian & Grogu - Da Avatar a Star Wars: Sigourney weaver nel cast di The mandalorian & Grogu - L'attrice di Aliens e Avatar: La via dell'acqua debutterà nel mondo di Star Wars grazie al nuovo film di The mandalorian.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu, Sigourney Weaver è in trattative per unirsi al cast - Star Wars: The mandalorian & Grogu, Sigourney weaver è in trattative per unirsi al cast - Buone notizie dal tanto atteso film su Din e Grogu! L'insider Jeff Snider e The Hollywood Reporter, hanno infatti rivelato che Sigourney weaver ...