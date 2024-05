Salvini | ogni giorno arresto 3 innocenti

(Di sabato 11 maggio 2024) 10.30 "anno mille italiani vengono arrestati e poi liberati perché magistrati avevano sbagliato qualcosa. Significa 3 persone al. Vuol dire che oggi 3 persone normali,no politici,vengono arrestate.Gli si rovina la vita.E poi una pacca sulle spalle, mi scusi abbiamo sbagliato". Cosìa La Stampa. "Nessuno ne risponde. La responsabilità civile dei magistrati personale e pecuniaria per quelli che sbagliano con dolo eviterebbe alcuni problemi".Toti? "Dimettersi adesso sarebbe una resa"nel rapporto sbilanciato magistrati-mondo.

«Io sono un antifascista», dice Marco Liorni, «Non potrei mai fare un elogio del fascismo. Stavo solo raccontando le emozioni di quel Giorno con l’ottica dei tempi. Mi dispiace per chi l’ha interpretato in un modo diverso, avrei dovuto essere più ...

Venezia - Contributo d'accesso a Venezia , secondo giorno : oltre 106 mila persone registrate e 22 mila turisti paganti . Sono 106.800 le persone registrate oggi, seconda giornata per il ticket...

Perché per adattarci ai cambiamenti climatici dovremo allontanarci sempre più dalle coste e dai fiumi - Perché per adattarci ai cambiamenti climatici dovremo allontanarci sempre più dalle coste e dai fiumi - La drammatica alluvione che ha colpito il Brasile facendo 113 morti e oltre 400.000 sfollati ci ricorda che per adattarci ai cambiamenti climatici allontanarsi da fiumi e coste sarà inevitabile. Già ...

Vigili, giurano i nuovi assunti: ma operativi solo da settembre - Vigili, giurano i nuovi assunti: ma operativi solo da settembre - Ieri la cerimonia di benvenuto in piazza del Campidoglio. Erano 751 i nuovi vigili assunti con il maxi-bando lanciato l’anno scorso. Da qualche giorno è iniziata la formazione e ...