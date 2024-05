Graduatorie terza fascia ATA - chi non può presentare domanda Tutti i requisiti generali e specifici

Graduatorie GPS 2024 /16: ancora Novità dalla terza BOZZA presentata oggi ai sindacati, con modifiche importanti per la prima fascia GPS e soprattutto per l'attribuzione delle supplenze . Si prevede infatti un ingresso massiccio di aspiranti in prima ...

Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA 2024, Pittoni (Lega): “Non ci sarà slittamento” - Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA 2024, Pittoni (Lega): “Non ci sarà slittamento” - L’intervento di Pittoni arriva a seguito dei dubbi circolati dopo la pubblicazione del parere (obbligatorio ma non vincolante) del CSPI sullo schema di decreto relativo all’aggiornamento delle ...

Graduatorie in scorrimento per il concorso Ripam - graduatorie in scorrimento per il concorso Ripam - Al via lo scorrimento delle graduatorie per il concorso Ripam-Formez da 5410 posti. Sul sito del ministero della giustizia, infatti, è stato pubblicato l'avviso relativo ai concorsi, che ricordiamo so ...

Asili nido, novità per chi si rivolge ai privati: compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Fermo per chi sta in graduatoria - Asili nido, novità per chi si rivolge ai privati: compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Fermo per chi sta in graduatoria - FERMO Fino al 31 maggio per il Comune di Fermo saranno aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “Mario Santoro” per l’anno educativo 2024/2025. Possono essere ...