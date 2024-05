Atletica - Lorenzo Patta | Agli Europei di Roma proveremo a vincere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024) La spedizione italiana impegnata alle Bahamas per i mondiali di staffette dello scorso fine settimana ha già fatto ritorno in Italia e si prepara in vista dei prossimi impegni. Non si scende però solo in pista, ma anche per questioni istituzionali, come quella a cui ha preso parte, che ha partecipato ad una riunione in cui è stato presentato il progetto: “Sport e innovazione Made in Italy”. Il velocista sardo ha poi parlato anche degli obiettivi del quartetto azzurro, mettendo nel mirino sia glidiche i Giochi Olimpici di Parigi.: “Speriamo che a Parigi possa esserci un’altra meda” Crediti foto: FIDAL / GRANAQueste alcune delle parole diriprese dalla FIDAL: “La staffetta è una cosa strana. ...