Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 11 maggio 2024) “Sono stati emanati i primi 71 provvedimenti di assegnazione dei primidel. Se non ci fosse stata la caparbietà del governo Meloni questa riorganizzazione non si sarebbe mai fatta!”A dichiararlo anche a.com è Daniela, segretario nazionale dell’associazione più rappresentativa deidelUna nuova architettura che era in procinto di essere licenziata per l’amministrazionee che è stata accolta come “una giornataa”. Una macchina della(foto Ansa)Di costa si tratta per l’esattezza? Dei primi 71 provvedimenti di assegnazione dei primidel. “Se non ci fosse stata la caparbietà del ...