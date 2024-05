Moto2 | Manuel Gonzalez chiude davanti a tutti nella FP2 Arbolino in top 14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024)sale in cattedra in occasione della FP2, ultimo segmento di prove libere riservato al GP della Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di. Il pilota della QJMOTOR Gresiniha infatti segnato il miglior tempo, dimostrando ancora buona confidenza e velocità con il tracciato di Le Mans. L’iberico nello specifico, malgrado una scivolata a fine turno che ha vanificato il tentativo di registrare il nuovo record della pista, ha segnato il tempo importante di 1:34.868, lasciandosi alle spalle Sergio Garcia (MT Helmets- MSI), secondo con un ritardo di +0.227, e Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team), terzo con +0.242. Quarta posizione poi per l’attuale leader del Mondiale Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) attardato di +0.354 rispetto al primo della classe, precedendo Somkiat ...