Rapina un bar in via Baroni per rubare Gratta e Vinci e spara ai titolari - rintracciato e fermato un 49enne

(Di sabato 11 maggio 2024) Milano, 11 maggio 2024 – È statoil presunto responsabile di unaa mano armata avvenuta la sera 4 maggio ai danni di un bar in Via Costantinoa Milano. Un colpo grazie al quale l’uomo, un, era riuscito a impossessarsi di biglietti “” per un valore di circa 15mila euro. Due giorni dopo aveva anche tentato dire, sempre armato di pistola, un negozio di alimentari di Via Feraboli senza riuscire però a prendere nulla. L’uomo è statoin via Costantino, nella zona del primo colpo: con sé aveva una pistola semiautomatica, munizioni e un coltello di 22 cm. È ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio,aggravata e porto illegale di una pistola ...

