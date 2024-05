La lezione di Barbero su immigrazione - scenari futuri e invasioni barbariche | L’Italia un Paese ricco tra 200 anni? Vi vedo increduli…

(Di sabato 11 maggio 2024) “tra 200sarà un, prospero, progredito e potente… leggo sui vostri volti che non è unoo probabile, pazienza… (ride, ndr). Facciamo finta che sia così. Allora ci saranno storici che diranno che è evidente che è merito del grande afflusso di immigrati iniziato intorno agli2000, e ci saranno altri storici che diranno che invece non è vero”. Sono le parole di Alessandro, storico e saggista, che al Salone del Libro di Torino venerdì 10 maggio ha discusso di storia immaginaria attraverso le domande dell’editore Giuseppe Laterza. Tra i vari temi affrontati anche l’, e la differenza tra dati, percezione nel presente e interpretazione storica passata e futura dello stesso fenomeno. Una differenza tra ...

