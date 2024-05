Reggio Calabria - abusi sessuali su una 13enne a scuola | misura cautelare per bidello 65enne

Disgusto a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria , dove un collaboratore scolastico della scuola media locale ha usato violenza su una tredicenne. L’uomo, un sessantacinquenne, rivolgeva apprezzamenti non graditi, pedinamenti nei corridoi e ...

Violenza sessuale su una ragazzina: bidello sospeso in Calabria (VIDEO) - Violenza sessuale su una ragazzina: bidello sospeso in calabria (VIDEO) - Violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Con questa accusa un collaboratore scolastico 65enne di una scuola media di Taurianova è stato sospeso. Il provvedimento è stato eseguito da ...

Trafficava in diamanti, sequestrati beni per 2 milioni a falso promotore - Trafficava in diamanti, sequestrati beni per 2 milioni a falso promotore - Diamanti, collane, bracciali e anelli d’oro, orologi di lusso e conti correnti in Italia, Spagna e Germania, per un valore di oltre 2 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza ...

Amministrative 2024, 135 comuni al voto in Calabria: ci sono Vibo, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro e Montalto. Consegna liste alle 12 - Amministrative 2024, 135 comuni al voto in calabria: ci sono Vibo, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro e Montalto. Consegna liste alle 12 - Quasi tutto pronto per la presentazione delle liste all prossime elezioni Amministrative in calabria dove si andrà al voto sono 135 su 404. Alle 12 scade il ...