Rischia la vita per un ideo su TikTok - 18enne precipita da un tetto

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - Un vda postare sue delle foto su Instagram potevano costare caro a tre ragazzi appena maggiorenni che, questa notte si sono introdotti nell'ex Fabbrica Penicellina in via Tiburtina 1064, alla periferia di Roma. I tre, dopo aver scavalcato la recinzione, sono entrati nell'edificio per farsi alcune foto al buio e dei vda mettere sui social network. Raggiunto soffitto del secondo piano il pavimento, coperto di lastre di metallo leggero, ha ceduto e uno dei tre, un, èto giù. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di San Basilio e i colleghi di Montesacro. Ilè stato soccorso e portato in codice rosso al Policlinico Umberto Primo. Non è in pericolo di. Gli altri due ...

