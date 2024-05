Traffico Roma del 11-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità per lavori sulla rete idrica via Maria Adelaide è chiusa all’altezza di via Ferdinando di Savoia sono deviate anche tre linee di bussole altre notizie proseguono le potature su viale del Policlinico la strada è chiusa tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università In entrambe le direzioni per quel che riguarda il trasporto pubblico è deviata la linea di bus 649 oggi orario lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolini all’una e trenta di notte sulla metro a per oggi sospesi i lavori serali e notturni in corso sempre Oggi orario lungo anche per il tram 8 sui binari sino alle tre di notte Domani pedo estiva per via dei Fori Imperiali con la deviazione delle linee di bussole normalmente in ...