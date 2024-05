Meloni contro De Luca | Ha deriso Don Patriciello - un segnale spaventoso

Il presidente De Luca al centro di una nuova polemica per le sue dichiarazioni contro Don Patriciello . Il premier Meloni in difesa del parroco di Caivano. Ennesima bufera sul presidente De Luca . Il governatore campano nel consueto video social del ...

La presidente del Consiglio sui social: "Un prete che cerca di combattere la camorra dove quelli come De Luca non sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo. Gli uomini e le donne che non hanno scambiato le istituzioni per il palcoscenico di ...